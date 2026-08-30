Il bambino era nato poche ore prima in un'abitazione di Pignataro Maggiore. La madre, una ragazza di quasi 16 anni, e il neonato stanno bene: il piccolo, trasferito al Cardarelli di Napoli per gli accertamenti previsti dai protocolli, è stato chiamato Mattia dal personale ospedaliero ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un 19enne ha chiamato il 118 nella notte a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, sostenendo di aver trovato un neonato in strada. Quando sanitari e carabinieri sono arrivati sul posto, il bambino, nato da poche ore, era tra le sue braccia. Gli accertamenti hanno però fatto emergere una storia diversa: il piccolo non era stato abbandonato. La madre è la fidanzatina del giovane, una ragazza di quasi 16 anni. Mamma e neonato stanno bene.

La chiamata al 118 per il bebè ritrovato in strada L'allarme è scattato nella notte a Pignataro Maggiore, quando il 19enne ha contattato il 118 raccontando di aver trovato un neonato abbandonato. Il personale sanitario è arrivato poco dopo sul posto e ha allertato i carabinieri. Il bambino era nato da poche ore e si trovava tra le braccia del giovane. Gli accertamenti dei militari hanno però portato a ricostruire una dinamica del "ritrovamento" decisamente diversa da quella raccontata dal giovane.

Il neonato era il figlio del 19enne Il 19enne che aveva raccontato di aver trovato il neonato era infatti in realtà il padre del bambino. Il piccolo era nato in casa, nella zona di Pignataro Maggiore, dalla fidanzata del 19enne, una ragazza di quasi 16 anni. I due, però, probabilmente pensavano di non poter tenere il bambino. Così subito dopo il parto il giovane avrebbe preso con sé il neonato e si sarebbe incamminato, chiamando poco dopo i soccorsi. Secondo quanto ricostruito, il bambino non è mai stato lasciato solo, e la ragazzina e il neonato stanno bene. Approfondimento In Italia nel 2025 nati solo 355mila bambini: minimo da dopoguerra

La denuncia per false dichiarazioni e simulazione di reato Il 19enne è stato però denunciato a piede libero. Ai carabinieri avrebbe infatti fornito generalità diverse dalle proprie, oltre ad aver simulato il ritrovamento del neonato. Per questo, gli sono stati contestati i reati di false dichiarazioni e simulazione di reato.