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Trentino, giovane escursionista colpito da fulmine a Passo Dagnola

Cronaca

Otto escursionisti impegnati in un trekking hanno vissuto attimi di paura nei pressi delle bocchette nella zona di Passo Dagnola. Il ragazzo colpito, un 19enne, è stato ricoverato a Trento: le sue condizioni non sono gravi

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Un giovane escursionista di diciannove anni, residente ad Ancona, è stato soccorso questa mattina dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava a Passo Dagnola, nel territorio comunale di Andalo, a circa 2.000 metri. Il 19enne era impegnato in un trekking con un gruppo di altri sette amici. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.30 da parte dei compagni di escursione.

Intervento in elisoccorso

La centrale unica di emergenza ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso mentre alcuni operatori della stazione di Molveno del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si sono messi a disposizione in piazzola per collaborare nelle operazioni. L'elicottero è riuscito ad effettuare il sorvolo prima che le condizioni meteo peggiorassero imbarcando oltre al giovane, le cui condizioni sanitarie si sono rivelate fortunatamente non gravi, anche tutti i componenti del gruppo, scossi per l'accaduto. Il 19enne, leggermente ferito e in forte stato di shock, è stato ricoverato all'ospedale 'Santa Chiara' a Trento.

Ieri escursionisti bloccati sulla Marmolada

Ieri sera sul ghiacciaio della Marmolada, due alpinisti di 39 anni, residenti rispettivamente a Milano e in provincia di Oristano, erano rimasti bloccati a 3.070 metri a causa del freddo e hanno chiamato i soccorsi. Dopo un iniziale tentativo di avvicinamento a piedi da passo Fedaia per via del maltempo, l'apertura di una finestra di tempo favorevole ha permesso all'elisoccorso di recuperarli con il verricello e portarli a valle.

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