Un bambino di tre mesi è morto nella tarda mattinata di Ferragosto a Orsogna, in provincia di Chieti. Il piccolo avrebbe accusato problemi respiratori nella culla: i genitori hanno chiamato i soccorsi, ma il neonato è deceduto durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale. Indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Chieti. Il Comune ha rinviato la sacra rappresentazione dei Talami e annullato il concerto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un bambino di tre mesi è morto nella tarda mattinata di Ferragosto a Orsogna, in provincia di Chieti. Il piccolo si sarebbe sentito male nella propria abitazione, nel centro storico del paese: i genitori hanno dato l'allarme, ma per il neonato non c'è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale. Sul caso indagano i carabinieri di Orsogna, coordinati dalla Procura della Repubblica di Chieti.

Il malore e i soccorsi Secondo una prima ricostruzione, il bimbo avrebbe iniziato ad avere problemi respiratori mentre si trovava nella culla. I genitori, che risiedono da poco a Orsogna, hanno chiamato i soccorsi: sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, partita dalla vicina Guardiagrele. Una volta caricato il piccolo, il mezzo si è diretto verso l'ospedale di Chieti, ma durante il tragitto i sanitari hanno dovuto constatare il decesso.

Le indagini e la possibile autopsia Sul corpo del neonato, stando ai primi riscontri, non sarebbero emersi segni di violenza. Gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Orsogna mirano a ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla richiesta di aiuto. Sarà la Procura di Chieti a valutare gli eventuali esami medico-legali: nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia per chiarire con esattezza le cause della morte.