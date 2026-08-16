Un bambino di tre mesi è morto nella tarda mattinata di Ferragosto a Orsogna, in provincia di Chieti. Il piccolo avrebbe accusato problemi respiratori nella culla: i genitori hanno chiamato i soccorsi, ma il neonato è deceduto durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale. Indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Chieti. Il Comune ha rinviato la sacra rappresentazione dei Talami e annullato il concerto
Un bambino di tre mesi è morto nella tarda mattinata di Ferragosto a Orsogna, in provincia di Chieti. Il piccolo si sarebbe sentito male nella propria abitazione, nel centro storico del paese: i genitori hanno dato l'allarme, ma per il neonato non c'è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale. Sul caso indagano i carabinieri di Orsogna, coordinati dalla Procura della Repubblica di Chieti.
Il malore e i soccorsi
Secondo una prima ricostruzione, il bimbo avrebbe iniziato ad avere problemi respiratori mentre si trovava nella culla. I genitori, che risiedono da poco a Orsogna, hanno chiamato i soccorsi: sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, partita dalla vicina Guardiagrele. Una volta caricato il piccolo, il mezzo si è diretto verso l'ospedale di Chieti, ma durante il tragitto i sanitari hanno dovuto constatare il decesso.
Le indagini e la possibile autopsia
Sul corpo del neonato, stando ai primi riscontri, non sarebbero emersi segni di violenza. Gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Orsogna mirano a ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla richiesta di aiuto. Sarà la Procura di Chieti a valutare gli eventuali esami medico-legali: nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia per chiarire con esattezza le cause della morte.
Eventi rinviati a Orsogna
Alla luce di quanto accaduto, il Comune di Orsogna, con il sindaco Andrea Marinucci, ha modificato il programma della festa di Ferragosto. La sacra rappresentazione dei Talami, tradizionale appuntamento della sera del 15 agosto, è stata rinviata a oggi, mentre il concerto inizialmente previsto subito dopo è stato annullato.