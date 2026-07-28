Raffiche di scirocco e mare mosso hanno messo in difficoltà un'imbarcazione della Grassi Junior costringendo turisti e presenti ad arretrare mentre l'acqua invadeva il molo. Un video di un turista inglese mostra il traghetto in balia delle onde durante i tentativi di attracco, poi sospesi per mancanza di condizioni di sicurezza

Momenti di tensione alla banchina di Positano, sulla Costiera Amalfitana, dove un'imbarcazione della Grassi Junior con turisti a bordo ha provato più volte l'accosto di poppa con la passerella già abbassata. Le raffiche di scirocco e il mare agitato hanno reso la manovra difficile e pericolosa: le onde sollevavano e spingevano la barca, mentre l'acqua superava il frangiflutti invadendo il molo affollato e costringendo le persone ad arretrare.

Il video del turista inglese

A documentare la scena è un filmato diventato virale del turista inglese David Hughes, in cui si vede il traghetto in balia del mare mentre prova senza successo l'attracco. Di fronte all'impossibilità di garantire condizioni di sicurezza, l'equipaggio ha richiuso la passerella e si è allontanato temporaneamente dal porto, evitando rischi per i passeggeri. Questa scelta ha permesso di concludere l'operazione senza conseguenze: non si registrano feriti e l'imbarcazione ha ripreso la navigazione in attesa di condizioni più favorevoli.