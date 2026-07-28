Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Positano, traghetto non riesce ad attraccare per il mare agitato. VIDEO

Cronaca
Foto Instagram David Hughes

Raffiche di scirocco e mare mosso hanno messo in difficoltà un'imbarcazione della Grassi Junior costringendo turisti e presenti ad arretrare mentre l'acqua invadeva il molo. Un video di un turista inglese mostra il traghetto in balia delle onde durante i tentativi di attracco, poi sospesi per mancanza di condizioni di sicurezza

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Momenti di tensione alla banchina di Positano, sulla Costiera Amalfitana, dove un'imbarcazione della Grassi Junior con turisti a bordo ha provato più volte l'accosto di poppa con la passerella già abbassata. Le raffiche di scirocco e il mare agitato hanno reso la manovra difficile e pericolosa: le onde sollevavano e spingevano la barca, mentre l'acqua superava il frangiflutti invadendo il molo affollato e costringendo le persone ad arretrare.

Il video del turista inglese

A documentare la scena è un filmato diventato virale del turista inglese David Hughes, in cui si vede il traghetto in balia del mare mentre prova senza successo l'attracco. Di fronte all'impossibilità di garantire condizioni di sicurezza, l'equipaggio ha richiuso la passerella e si è allontanato temporaneamente dal porto, evitando rischi per i passeggeri. Questa scelta ha permesso di concludere l'operazione senza conseguenze: non si registrano feriti e l'imbarcazione ha ripreso la navigazione in attesa di condizioni più favorevoli.

Potrebbe interessarti

Pony nel bagagliaio di un'auto sul traghetto per Ischia

Cronaca: Ultime notizie

Scontri No Tav in Val di Susa, procura chiede carcere per due fermati

Cronaca

I pm torinesi hanno chiesto al gip la custodia cautelare in carcere per i due 20enni in arrivo...

Incidenti stradali, Unasca: per ridurli serve investire in formazione

Cronaca

Gli ultimi numeri Istat sull'incidentalità stradale confermano il peso determinante del fattore...

Truffa topo morto in auto per rubarla: come funziona e come difendersi

Cronaca

Una nuova modalità di furto d'auto sta rimbalzando sui social, soprattutto tra gli utenti campani...

Morto Emidio Pepe, il vignaiolo abruzzese aveva 94 anni

Cronaca

L'imprenditore fondò l'omonima cantina a Torano Nuovo nel 1964. Prima di chiunque altro ha...

Ex Ilva Taranto, Jindal conferma interesse. Oggi tavolo con sindacati

Cronaca

Il gruppo ha ribadito la volontà di completare l’operazione sia per l'area a freddo sia per...

Cronaca: i più letti