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"Account non disponibili", Facebook e Instagram down in tutto il mondo

Cronaca

Per molti utenti i social network mostravano l'avviso "account non disponibile al momento", indicato come conseguenza di un problema del sito. Reuters ha rilevato interruzioni anche da Singapore, mentre Meta non ha fornito commenti

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Instagram e Facebook hanno registrato questa mattina migliaia di segnalazioni di disservizi: negli Stati Uniti oltre 4.800 utenti hanno segnalato disservizi per Facebook sulla piattaforma Downdetector e più di 2.800 per Instagram, mentre in Italia il problema è emerso intorno alle 9:30 con picchi su Downdetector e difficoltà di accesso alle versioni web e app. Per molti utenti Facebook mostrava l'avviso "Account non disponibile al momento", attribuito a un problema del sito. Reuters ha rilevato interruzioni anche da Singapore, mentre Meta non ha fornito commenti alla stampa. Secondo Downdetector, le segnalazioni risultano diffuse a livello globale, con utenti che indicano problemi in diversi Paesi.

Disservizi anche sulle app mobile

Le applicazioni mobili non riescono a caricare i feed, inviare o ricevere messaggi correttamente, né a pubblicare nuove storie o contenuti. Segnalazioni riguardano anche WhatsApp, sebbene il coinvolgimento dell'app di messaggistica appaia al momento meno esteso. Intorno alle 10:12, Downdetector registrava circa 1.700 segnalazioni italiane su Facebook, concentrate sui problemi di login, sul sito web e sulla connessione ai server. Per Instagram la curva delle segnalazioni è in rapida crescita, con un picco di oltre 2.000 segnalazioni attorno alle 10:50, soprattutto nell'aggiornamento del feed e nel funzionamento dell'app. Per WhatsApp si indicano "possibili problemi" legati all'accesso e all'invio di messaggi. Le cause del disservizio non sono ancora note, non sono state diffuse comunicazioni ufficiali né indicati i tempi del ripristino.

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