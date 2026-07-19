"Account non disponibili", Facebook e Instagram down in tutto il mondo

Instagram e Facebook hanno registrato questa mattina migliaia di segnalazioni di disservizi: negli Stati Uniti oltre 4.800 utenti hanno segnalato disservizi per Facebook sulla piattaforma Downdetector e più di 2.800 per Instagram, mentre in Italia il problema è emerso intorno alle 9:30 con picchi su Downdetector e difficoltà di accesso alle versioni web e app. Per molti utenti Facebook mostrava l'avviso "Account non disponibile al momento", attribuito a un problema del sito. Reuters ha rilevato interruzioni anche da Singapore, mentre Meta non ha fornito commenti alla stampa. Secondo Downdetector, le segnalazioni risultano diffuse a livello globale, con utenti che indicano problemi in diversi Paesi.