"Account non disponibili", Facebook e Instagram down in tutto il mondo

Per molti utenti i social network mostravano l'avviso "account non disponibile al momento", indicato come conseguenza di un problema del sito. Reuters ha rilevato interruzioni anche da Singapore, mentre Meta non ha fornito commenti
Instagram e Facebook hanno registrato questa mattina migliaia di segnalazioni di disservizi: negli Stati Uniti oltre 4.800 utenti hanno segnalato disservizi per Facebook sulla piattaforma Downdetector e più di 2.800 per Instagram, mentre in Italia il problema è emerso intorno alle 9:30 con picchi su Downdetector e difficoltà di accesso alle versioni web e app. Per molti utenti Facebook mostrava l'avviso "Account non disponibile al momento", attribuito a un problema del sito. Reuters ha rilevato interruzioni anche da Singapore, mentre Meta non ha fornito commenti alla stampa. Secondo Downdetector, le segnalazioni risultano diffuse a livello globale, con utenti che indicano problemi in diversi Paesi.
Disservizi anche sulle app mobile
Le applicazioni mobili non riescono a caricare i feed, inviare o ricevere messaggi correttamente, né a pubblicare nuove storie o contenuti. Segnalazioni riguardano anche WhatsApp, sebbene il coinvolgimento dell'app di messaggistica appaia al momento meno esteso. Intorno alle 10:12, Downdetector registrava circa 1.700 segnalazioni italiane su Facebook, concentrate sui problemi di login, sul sito web e sulla connessione ai server. Per Instagram la curva delle segnalazioni è in rapida crescita, con un picco di oltre 2.000 segnalazioni attorno alle 10:50, soprattutto nell'aggiornamento del feed e nel funzionamento dell'app. Per WhatsApp si indicano "possibili problemi" legati all'accesso e all'invio di messaggi. Le cause del disservizio non sono ancora note, non sono state diffuse comunicazioni ufficiali né indicati i tempi del ripristino.