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Cronaca

Chi cura il dolore, la fatica e la malattia dei caregiver?

Stefania Andreoli

Stefania Andreoli

psicoterapeuta
©Getty

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità aiuta a leggere il mondo che ci circonda. Questa settimana parte dall'assoluzione di una donna che ha ucciso l'anziana madre malata. Una sentenza "storica" che riconosce l’incapacità di rimanere padroni di se stessi nel ruolo di persona di supporto ai parenti malati. Questa vicenda ci pone di fronte al problema dell'inadeguatezza dei servizi e a una domanda: chi cura chi cura?

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