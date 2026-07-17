Dopo un primo tentativo di risolvere la situazione, i passeggeri sono stati fatti sbarcare e alla fine sono partiti a bordo di un altro velivolo con un ritardo di tre ore. La compagnia, come ha raccontato un passeggero che ha diffuso le immagini, ha deciso di cambiare aereo per motivi igienico-sanitari, anche perché "una ragazza ha affermato di essere allergica alla puntura di zanzara" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sarebbe stato un viaggio impossibile quello dei passeggeri del volo Ryanair da Milano Malpensa ad Alicante, in Spagna, del 2 luglio. Quando sono saliti a bordo, hanno trovato la cabina invasa dalle zanzare, “un numero impressionante” come ha segnalato il passeggero che ha denunciato la vicenda con tanto di foto e video sui social. In un primo momento il personale di bordo ha provato a risolvere la situazione, spegnendo le luci e tenendo aperte le porte dell’aeromobile. Quando però ci si è resi conto che gli insetti non se ne sarebbero andati così facilmente, la compagnia aerea ha deciso di far sbarcare tutti i passeggeri e trasferirli su un altro aereo.

Tre ore di ritardo La disavventura è costata ai passeggeri, oltre al disagio, anche tre ore di ritardo dovute prima ai tentativi di eliminare le zanzare e poi al cambio di aereo. "Dopo un primo ritardo", ha raccontato il un passeggero del volo FR1423, è stato effettuato regolarmente l'imbarco ma "una volta a bordo la cabina è stata invasa da un numero impressionante di zanzare. Con le porte dell'aereo ancora aperte, gli insetti hanno continuato a entrare per diversi minuti, rendendo la permanenza a bordo estremamente difficile". Poi, "dopo circa mezz'ora", è arrivata la decisione di far sbarcare tutti i passeggeri per motivi igienico-sanitari, presa anche perché "una ragazza ha affermato di essere allergica alla puntura di zanzara" e "la situazione si sarebbe potuta trasformare in tragedia". Leggi anche Risucchiato da finestrino su volo Ryanair, il racconto della moglie