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Milano, incendio in un palazzo vicino alla Rinascente in piazza Duomo

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Il rogo è scoppiato sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, proprio accanto a piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento

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I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, proprio accanto a piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. I vigili sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese diverse autoscale. 

Un'alta nube di fumo

Dal palazzo interessato dal rogo, che si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, si è alzata un'alta nube di fumo che ha sprigionato un odore acre ma sembra che, al momento, non siano coinvolte persone. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale per bloccare la viabilità.

I vigili del fuoco di Milano intervenuti per domare il rogo - ©IPA/Fotogramma
Il balcone dal quale è partito il rogo - ©IPA/Fotogramma

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