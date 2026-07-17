Travolto e ucciso da un treno, operaio muore sul lavoro in Friuli

È successo nei pressi della stazione San Giorgio di Nogaro. La vittima, 43 anni, era dipendente di una ditta esterna che sta eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste

Travolto da un treno mentre stava lavorando. È morto così un operaio di 43 anni nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro, in Friuli. L’incidente si è verificato intorno alle ore 13 di venerdì 17 luglio. La vittima, un uomo tunisino residente a Latisana, lavorava per una ditta esterna che sta eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste.