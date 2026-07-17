Travolto e ucciso da un treno, operaio muore sul lavoro in Friuli

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Travolto e ucciso da un treno sui binari, operaio muore sul lavoro in Friuli

Cronaca

È successo nei pressi della stazione San Giorgio di Nogaro. La vittima, 43 anni, era dipendente di una ditta esterna che sta eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste

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Travolto da un treno mentre stava lavorando. È morto così un operaio di 43 anni nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro, in Friuli. L’incidente si è verificato intorno alle ore 13 di venerdì 17 luglio. La vittima, un uomo tunisino residente a Latisana, lavorava per una ditta esterna che sta eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste.

Cosa sappiamo

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio sarebbe sceso da un mezzo salvo inciampare finendo sotto un altro convoglio, in transito e senza passeggeri, che proveniva dalla opposta direzione. L'impatto è stato fatale. Indagini di Polfer e Scientifica.

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