I 27 manufatti sono stati restituiti durante una cerimonia avvenuta questa mattina nella sede dell’Ambasciata degli Stati Uniti Messicani in Italia. I reperti, sottoposti a studi tecnici per certificarne l’autenticità e la provenienza, coprono un vasto arco temporale e provengono da diverse aree archeologiche del Messico: il loro valore complessivo è stato stimato in alcune decine di migliaia di euro

Sono stati restituiti al Messico 27 reperti archeologici di inestimabile valore, recuperati dai carabinieri italiani nell’ambito di diverse attività di indagine condotte in varie città. La cerimonia di restituzione si è tenuta alle 11 del 16 luglio nella sede dell’Ambasciata degli Stati Uniti Messicani in Italia. Il comandante dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, il generale di brigata Antonio Petti, ha consegnato gli antichi manufatti all’ambasciatore Genaro Lozano alla presenza anche della direttrice dell’Istituto culturale del Messico in Italia “Tina Modotti”, Mónica de la Mora Kuri. Il recupero dei reperti è stato condotto dai nuclei di Roma, Monza, Firenze e Ancona, coordinati dalle rispettive Procure di Milano, Firenze, Brescia, Monza, Venezia e Ancona. I reperti, sottoposti a studi tecnici per certificarne l’autenticità e la provenienza, coprono un vasto arco temporale e provengono da diverse aree archeologiche del Messico.

Reperti del valore di alcune decine di migliaia di euro

Tra i beni sequestrati si annoverano miniature fittili e statuette antropomorfe in terracotta, testine teotihuacane, reperti fossili risalenti al periodo Cretaceo superiore e piccoli vasi in ceramica. Tutti i manufatti appartengono alla cultura messicana e provengono da luoghi di importante interesse storico-culturale. Le Autorità dell’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico (INAH) li hanno identificati come monumenti archeologici mobili di proprietà dello Stato, definiti e protetti ai sensi della legge federale sui monumenti e le zone archeologiche, artistiche e storiche. Il valore economico complessivo dei beni è stato valutato in alcune decine di migliaia di euro, in considerazione della loro elevata importanza storico-culturale e scientifica.