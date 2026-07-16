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Morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri da 58 anni

Cronaca
©Ansa

 I due si erano conosciuti quando la donna faceva la puericultrice a Bergamo, nella struttura dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle di pochi mesi. Dalla loro unione sono nati altri  due figli, Mattia e Fiorenza

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È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista. I due si erano conosciuti quando la donna faceva la puericultrice a Bergamo, al brefotrofio dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle  di pochi mesi, Saba Laura e Laura Adele. Dalla loro unione (sancita con le nozze il 15 giugno del 1968) sono nati altri  due figli, il giornalista Mattia e Fiorenza. Successivamente impiegata a Mediaset, Bonfanti scriveva le scalette dei programmi. Profondamente riservata, i colleghi scoprirono di chi era moglie solo quando un giorno Silvio Berlusconi andò a cercarla.

La carriera di Feltri e l'appoggio della moglie

Feltri, intanto, dopo i primi passi all'Eco di Bergamo passò al Corriere della sera, per diventare poi direttore dell'Europeo, dell'Indipendente, del Giornale al posto di Indro Montanelli e di Libero, a più riprese. "Se non hai l'appoggio dalla moglie, ti senti solo, abbandonato, triste, non hai forza per reagire" ha affermato in un'intervista in cui ha parlato del suo tumore.

Le condoglianze di Fratelli d'Italia

A Feltri, che è consigliere regionale lombardo di Fratelli d'Italia, sono arrivate le condoglianze del capogruppo al Pirellone Christian Garavaglia e del coordinatore regionale del partito Carlo Maccari. "Ricorderemo Enoe - ha scritto in una nota - come una donna riservata, forte e concreta, che ha saputo essere un punto di riferimento costante per la sua famiglia, accompagnando con discrezione un lungo percorso umano e professionale accanto al marito".  

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