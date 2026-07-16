Nel momento del crollo il palazzo era vuoto. Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e soccorritori sanitari
Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove risiede il tribunale di Bolzano, interessato da lavori di ristrutturazione e ampliamento. Il crollo è avvenuto alle prime ore dell'alba. Il palazzo risale al ventennio. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco, per escludere altri crolli. Le colonne esterne del palazzo di giustizia non sono crollate.
A seguito del crollo sono andate distrutte diverse aule e diversi uffici. Completamente distrutta l'aula principale, quella della Corte d'Assise ma anche le due aule al terzo piano dove si tenevano le udienze civili. La parte centrale del Tribunale è completamente inagibile. E' crollato i 'passaggio' tra Procura e
Tribunale. Presente un quarto piano dove sono ubicati gli uffici sui lati di via Duca d'Aosta e Corso Italia che non è crollato.
Le persone che vivono nei palazzi che si affacciano sulla piazza Tribunale, ovvero via Duca d'Aosta e Corso Italia, hanno parlato di un "boato fortissimo, un terremoto", poi il crollo e la nube di polvere.
Una persona lievemente ferita
"Tutta la parte centrale del Tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause, ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro", ha spiegato il procuratore Axel Bisignano all'ANSA. Il crollo che questa mattina, verso le 6, ha interessato il Palazzo di Giustizia del capoluogo altoatesino, è verosimilmente connesso ai lavori di ristrutturazione in corso.
C'è una persona leggermente ferita a seguito del crollo di questa mattina all'alba. Si tratta di una addetta alle pulizie che è riuscita a uscire autonomamente dall'edificio. La chiamata di emergenza al corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è arrivata alle ore 6.24. Erano presenti all'interno del palazzo di giustizia le addette alle pulizie che in quell'esatto momento erano impegnate nelle aree laterali dello stabile.
"Al momento del crollo, all'interno del Palazzo di Giustizia erano presenti solo tre persone - tre addetti alle pulizie - solo una è rimasta lievemente graffiata ma possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia", così all'ANSA la presidente del Tribunale di Bolzano Francesca Bortolotti. "A cedere - spiega - i pilastri portanti nell'area che era interessata dai lavori di ristrutturazione".
I vigili del fuoco
"Quando siamo arrivati sul posto abbiamo visto che tutta la parte centrale del tribunale di Bolzano, praticamente tutta la parte delle aule, era crollata dall'ultimo piano fino al piano terreno. Non abbiamo rilevato sospetti per un'esplosione. Sul posto c'era l'impresa di pulizia, diversi operatori erano già usciti, qualcuno mancava l'appello. Alla fine tramite telefono siamo riusciti a trovare questa persona che stava ancora all'interno e l'abbiamo indirizzata a uscire fuori da una parte sicura dell'edificio", così Christian Auer, ispettore antincendio capo del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano, tra i primi ad arrivare sul posto dopo l'enorme cedimento che ha interessato all'alba il Tribunale di Bolzano. "Appena arrivato sul posto ho pensato subito che potessero esserci delle persone dentro. E che era difficile perché era ancora tutto pericolante. Però poi per fortuna l'operatore dell'impresa di pulizia mi ha detto che erano quasi tutti fuori e che stavano rintracciando l'ultima persona rimasta. Inizialmente ho pensato potesse trattarsi di una bomba, di un attentato, poi, dopo le prime verifiche, abbiamo capito che si trattava di un crollo".