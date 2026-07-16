Nel momento del crollo il palazzo era vuoto. Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e soccorritori sanitari

Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove risiede il tribunale di Bolzano, interessato da lavori di ristrutturazione e ampliamento. Il crollo è avvenuto alle prime ore dell'alba. Il palazzo risale al ventennio. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco, per escludere altri crolli. Le colonne esterne del palazzo di giustizia non sono crollate.

A seguito del crollo sono andate distrutte diverse aule e diversi uffici. Completamente distrutta l'aula principale, quella della Corte d'Assise ma anche le due aule al terzo piano dove si tenevano le udienze civili. La parte centrale del Tribunale è completamente inagibile. E' crollato i 'passaggio' tra Procura e

Tribunale. Presente un quarto piano dove sono ubicati gli uffici sui lati di via Duca d'Aosta e Corso Italia che non è crollato.

Le persone che vivono nei palazzi che si affacciano sulla piazza Tribunale, ovvero via Duca d'Aosta e Corso Italia, hanno parlato di un "boato fortissimo, un terremoto", poi il crollo e la nube di polvere.