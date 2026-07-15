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Tre feriti in agguato nel Foggiano, uno è grave: colpiti di striscio due passanti

Cronaca
©Ansa

Il bersaglio dell’agguato, ora ricoverato in gravi condizioni, è un cittadino marocchino con il quale l’aggressore stava litigando: un diverbio iniziato la sera precedente e proseguito in mattinata nella piazza di San Severo. Il presunto autore, ancora non identificato, ha sparato almeno sette colpi con una pistola calibro 7.65. Gli altri due feriti, non in gravi, sono italiani ed estranei ai fatti

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È di tre persone ferite il bilancio di un agguato a colpi di arma da fuoco avvenuto questa mattina nel Foggiano. Intorno alle 13, nella centralissima piazza Allegato di San Severo, una persona (che ancora non è stata identificata) ha sparato contro un uomo di cittadinanza marocchina a causa di una lite. Oltre al vero bersaglio dell’agguato, sono rimasti feriti di striscio due uomini, entrambi italiani, che si trovavano lì vicino ma estranei ai fatti.

Cosa sappiamo

Stando alle prime informazioni degli investigatori, all’origine dell’agguato ci sarebbe un litigio iniziato nella serata di ieri, 14 luglio, e proseguito questa mattina nella piazza del paese. La discussione a un certo punto è degenerata e sono stati esplosi colpi di pistola. Almeno sette i colpi di arma da fuoco calibro 7.65 esplosi e repertati dai carabinieri. Il cittadino di nazionalità marocchina è ricoverato nell'ospedale di San Severo e le sue condizioni sarebbero gravi.

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