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Madre e figlio trovati morti in una abitazione nel Cagliaritano: ipotesi cause naturali

Cronaca

I corpi senza vita di una donna di 86 anni e del figlio di 59 sono stati scoperti nella tarda mattinata di oggi a Maracalagonis. Si attendono gli accertamenti del medico legale per chiarire le cause del decesso

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I corpi senza vita di una donna di 86 anni e del figlio di 59 sono stati scoperti nella tarda mattinata di oggi in un'abitazione di Maracalagonis, in provincia di Cagliari. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena. Da quanto si apprende, sui due corpi non sono stati trovati segni di violenza. I carabinieri da un primo sopralluogo non hanno riscontrato elementi che possano ricondurre a una aggressione e non vi sono segni di intrusione o scasso. L'ipotesi più accreditata, al momento, è quella della morte naturale. Il 59enne avrebbe avuto un malore, non riuscendo a chiamare aiuto. La madre trovandolo privo di vita si sarebbe sentita a sua volta male. Si attende l'arrivo del medico legale che effettuerà l'esame sui corpi per chiarire le cause del decesso.

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