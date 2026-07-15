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Roma, donne aggredite all'Esquilino: rintracciato e fermato un giovane

Cronaca

L'indagine nata da una serie di denunce: violenze immotivate a una singola passante e poi a un gruppo di atlete. L'uomo è stato ricoverato in un reparto psichiatrico di un ospedale specializzato

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È stato rintracciato a Colle Oppio, a Roma, quello che secondo la Polizia si tratterebbe di essere il responsabile di una serie di aggressioni contro alcune donne nel quartiere Esquilino, a Roma. La Polizia ha eseguito una misura di sicurezza, su richiesta della magistratura, nei confronti del giovane.

Le indagini

L'indagine, condotta dagli investigatori del Commissariato Esquilino e coordinata dalla Procura di Roma, ha preso il via dalla denuncia sporta da una donna, che sarebbe rimasta vittima di un’aggressione immotivata da parte dell'uomo all'inizio di maggio scorso. Secondo la ricostruzione, l’indagato avrebbe cercato di colpirla al volto, arrivando però solo alla spalla grazie alla prontezza della donna di spostarsi. Quest'ultima sarebbe poi stata soccorsa da alcuni passanti, uno dei quali, prima che l'autore dell'aggressione riuscisse a disperdersi tra i passeggeri presso la fermata "Cavour" della metropolitana, sarebbe riuscito a fotografarlo di spalle, ritraendo gli indumenti da lui indossati al momento dell'episodio.

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Il fermo dell'uomo

Dalla denuncia sporta dalla vittima, gli investigatori del Commissariato Esquilino sono poi risaliti ad un altro episodio risalente a dieci giorni prima. Anche in quell'occasione, l'uomo, senza alcun motivo apparente, avrebbe aggredito un gruppo di donne mentre si allenavano all'aperto nel parco di Colle Oppio. A corroborare il quadro indiziario a carico dell'uomo sarebbe stata un'ulteriore aggressione consumata nei confronti della prima denunciante sul suo posto di lavoro.

Rintracciato dagli stessi agenti in una sistemazione di fortuna all'interno dello stesso parco del Colle Oppio, alla luce delle sue condizioni psicofisiche, d'intesa con la Procura, è stato ricoverato nel reparto psichiatrico di un ospedale specializzato.

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