L'indagine nata da una serie di denunce: violenze immotivate a una singola passante e poi a un gruppo di atlete. L'uomo è stato ricoverato in un reparto psichiatrico di un ospedale specializzato

È stato rintracciato a Colle Oppio, a Roma, quello che secondo la Polizia si tratterebbe di essere il responsabile di una serie di aggressioni contro alcune donne nel quartiere Esquilino, a Roma. La Polizia ha eseguito una misura di sicurezza, su richiesta della magistratura, nei confronti del giovane.

Le indagini

L'indagine, condotta dagli investigatori del Commissariato Esquilino e coordinata dalla Procura di Roma, ha preso il via dalla denuncia sporta da una donna, che sarebbe rimasta vittima di un’aggressione immotivata da parte dell'uomo all'inizio di maggio scorso. Secondo la ricostruzione, l’indagato avrebbe cercato di colpirla al volto, arrivando però solo alla spalla grazie alla prontezza della donna di spostarsi. Quest'ultima sarebbe poi stata soccorsa da alcuni passanti, uno dei quali, prima che l'autore dell'aggressione riuscisse a disperdersi tra i passeggeri presso la fermata "Cavour" della metropolitana, sarebbe riuscito a fotografarlo di spalle, ritraendo gli indumenti da lui indossati al momento dell'episodio.