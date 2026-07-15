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Cronaca

Il cibo del futuro: avremo le serre sulla Luna?

Francesca Baraghini

Francesca Baraghini
©Getty

Carne coltivata, alghe, insetti e serre sulla Luna: le tecnologie pensate per nutrire gli astronauti potrebbero rivoluzionare anche la nostra alimentazione. Tra sostenibilità e lotta agli sprechi, la ricerca prepara il cibo del futuro, sulla Terra e nello spazio

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