Aggressione in metro a Milano, gip convalida arresto

Il gip di Milano, Cristian Mariani, ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare per Mohamed Saidi, il 27enne algerino accusato di sfregio permanente per aver aggredito con una coltello al viso una ragazza di 22 anni e resistenza a pubblico per essere fuggito alla polizia locale lo scorso 9 luglio. Nell'udienza di convalida l'uomo, difeso dall'avvocata Mara Bracco, ha dato un versione in cui ha dichiarato di essere stato lui vittima di un'aggressione da parte della 22enne e di non aver mai avuto un coltello in mano. Un racconto ritenuto non credibile dal giudice. Per il giudice il 27enne è pericoloso e potrebbe commettere altri reati della stessa specie se lasciato libero.