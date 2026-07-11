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Aggressione in metro a Milano, gip convalida arresto

Cronaca
©Ansa

Il giudice Cristian Mariani ha disposto la custodia cautelare per Mohamed Saidi, che il 9 luglio ha colpito al volto con un coltello una ragazza di 22 anni. Per il magistrato, "potrebbe commettere altri reati della stessa specie se lasciato libero"

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Il gip di Milano, Cristian Mariani, ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare per Mohamed Saidi, il 27enne algerino accusato di sfregio permanente per aver aggredito con una coltello al viso una ragazza di 22 anni e resistenza a pubblico per essere fuggito alla polizia locale lo scorso 9 luglio. Nell'udienza di convalida l'uomo, difeso dall'avvocata Mara Bracco, ha dato un versione in cui ha dichiarato di essere stato lui vittima di un'aggressione da parte della 22enne e di non aver mai avuto un coltello in mano. Un racconto ritenuto non credibile dal giudice. Per il giudice il 27enne è pericoloso e potrebbe commettere altri reati della stessa specie se lasciato libero.

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