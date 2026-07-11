Aggressione in metro a Milano, gip convalida arresto

Il giudice Cristian Mariani ha disposto la custodia cautelare per Mohamed Saidi, che il 9 luglio ha colpito al volto con un coltello una ragazza di 22 anni. Per il magistrato, "potrebbe commettere altri reati della stessa specie se lasciato libero"
Il gip di Milano, Cristian Mariani, ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare per Mohamed Saidi, il 27enne algerino accusato di sfregio permanente per aver aggredito con una coltello al viso una ragazza di 22 anni e resistenza a pubblico per essere fuggito alla polizia locale lo scorso 9 luglio. Nell'udienza di convalida l'uomo, difeso dall'avvocata Mara Bracco, ha dato un versione in cui ha dichiarato di essere stato lui vittima di un'aggressione da parte della 22enne e di non aver mai avuto un coltello in mano. Un racconto ritenuto non credibile dal giudice. Per il giudice il 27enne è pericoloso e potrebbe commettere altri reati della stessa specie se lasciato libero.