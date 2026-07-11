L'uomo avrebbe avvicinato la vittima mentre questa faceva stretching sulla pista ciclabile della città: nonostante l'allontanamento, lui l'avrebbe inseguita fino a bloccarla e molestarla

Si è finto fisioterapista per avvicinare e palpeggiare una donna che faceva stretching lungo la pista ciclabile. Il personale della polizia di Stato del commissariato di Cassino, nel Frusinate, ha arrestato un cittadino di origini egiziane residente in città. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Cassino, è scaturita dalle indagini avviate dagli investigatori dopo l'aggressione subita lo scorso 19 giugno da una donna sulla pista ciclabile della città, mentre era intenta a svolgere attività fisica e alcuni esercizi di stretching.

La ricostruzione degli inquirenti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe avvicinato la vittima proprio mentre effettuava gli esercizi, presentandosi come fisioterapista e offrendo presunti consigli sulla corretta esecuzione dei movimenti. Con questo pretesto, avrebbe poi molestato la donna: nonostante il tentativo della vittima di allontanarsi, l'uomo l'avrebbe seguita fino alla zona isolata di via Varlese, dove sarebbe riuscito a bloccarla e a palpeggiarla. Dopo la denuncia della donna, gli operatori del commissariato di Cassino hanno avviato le indagini e ricostruito il percorso effettuato dall'aggressore e il mezzo di trasporto utilizzato, consentendo di identificarlo.

All'uomo è stato contestato il reato di violenza sessuale e il gip del tribunale di Cassino, che ha accolto la richiesta della procura della Repubblica e valutato il quadro indiziario acquisito, ha emesso la misura cautelare in carcere. L'arrestato è stato portato nella casa circondariale di Cassino, a disposizione dell'autorità giudiziaria.