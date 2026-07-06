Antonino Pizzolato, pesista olimpionico condannato per stupro gruppo

Il Tribunale di Trapani ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione Antonino Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi a Tokyo 2020 e Parigi 2024, per violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista finlandese di 27 anni. Stessa pena per gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022, in una casa vacanze del Trapanese ascolta articolo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il pesista Antonino Pizzolato, bronzo olimpico a Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. La stessa pena è stata inflitta agli altri tre coimputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. A denunciare l'episodio, avvenuto la notte del 22 luglio 2022 in una casa vacanze nel Trapanese, era stata una turista finlandese di 27 anni.

Antonino Pizzolato - ©Ansa

I fatti Secondo l'accusa, la violenza sarebbe avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2022, quando la giovane finlandese si trovava in vacanza in provincia di Trapani. La denuncia della donna ha portato all'apertura del procedimento a carico dei quattro amici, che quella sera si trovavano insieme nell'abitazione. Gli altri imputati Insieme a Pizzolato sono stati condannati alla medesima pena Davide Lupo e Stefano Mongiovì, entrambi originari di Ribera, in provincia di Agrigento, e Claudio Tutino, di Cattolica Eraclea, sempre nell'Agrigentino.