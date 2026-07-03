Siena, Palio di Provenzano 2026: vince la contrada dell'Aquila

Il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, sul cavallo Diodoro ha trionfato al Palio dedicato alla Madonna di Provenzano. L'Aquila non vinceva dal 3 luglio 1992 con Aceto
La contrada dell'Aquila ha vinto il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano con il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, sul cavallo Diodoro.
L'Aquila non vinceva dal 1992
L'Aquila era la contrada "nonna" del palio, cioè quella che non vinceva da maggior tempo: l'ultima Carriera l'aveva conquistata il 3 luglio 1992 con Aceto. Tittia e il cavallo Diodoro insieme avevano già trionfato il 3 luglio dell'anno scorso e per il fantino è il 12esimo Palio vinto.
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