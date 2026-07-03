Siena, Palio di Provenzano 2026: vince la contrada dell'Aquila

L'Aquila non vinceva dal 1992

L'Aquila era la contrada "nonna" del palio, cioè quella che non vinceva da maggior tempo: l'ultima Carriera l'aveva conquistata il 3 luglio 1992 con Aceto. Tittia e il cavallo Diodoro insieme avevano già trionfato il 3 luglio dell'anno scorso e per il fantino è il 12esimo Palio vinto.