Spazio anche al grande schermo. Il 30 giugno è iniziata la rassegna estiva del cinema all'aperto al Foqus di Napoli, ai Quartieri Spagnoli, fino al 13 settembre. Il ciclo di film proposti fa parte della rassegna Estate a Corte 2026, curata da Pietro Pizzimento. Realizzata in collaborazione con CasaZen e con il Corso di Cinema e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, con il contributo del Ministero della Cultura - DGCA e della Regione Campania - Film Commission Regione Campania, la rassegna propone un cartellone che attraversa il cinema italiano, europeo e internazionale, alternando film d'autore, opere premiate nei principali festival, documentari, restauri e anteprime.