Introduzione
L'estate a Napoli offre un programma ricco di eventi e rassegne culturali, dall'arte alla musica, passando per il relax. Per chi resta in città a luglio e agosto o per i turisti che scelgono il capoluogo partenopeo come meta estiva, Napoli offre una ricca scelta di eventi e attività che promettono di rendere ogni giorno interessante, divertente, e mai uguale al precedente. Gli appuntamenti da non perdere, fino ad Amalfi e Pompei
Quello che devi sapere
Estate a Napoli
- Cinema, musica, teatro e danza sono le quattro grandi anime che, nell'ambito di Estate a Napoli 2026, comporranno il cartellone culturale della città. La storica manifestazione, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, proporrà un viaggio tra suoni, immagini e spettacoli che attraverserà gran parte del territorio urbano, con oltre ottanta eventi di alta qualità pensati per cittadini e turisti. Cuore pulsante di Estate a Napoli sarà, come da tradizione, il cortile monumentale di Castel Nuovo, che dal 16 al 25 luglio ospiterà dalla nuova edizione di Musica al Castello, format del progetto Napoli Città della Musica che torna dopo il successo riscosso nel 2025. In programma 14 concerti, con inizio alle ore 21.00. Ospite di punta, un'autentica leggenda della musica internazionale: la cantautrice Suzanne Vega, icona di successi senza tempo come Luka e Tom's Diner.
Musica al Castello
- Di alto livello anche gli altri appuntamenti di Musica al Castello: i Casino Royale celebreranno a Napoli i trent'anni del loro album capolavoro Sempre più vicini; la superband jazz di Roberto Gatto, insieme a Pietro Tonolo, renderà omaggio ai giganti Miles Davis e John Coltrane; i Quintorigo con John De Leo e Motta proporranno il meglio del cantautorato rock; Altea e Sara Gioielli alterneranno musica folk e atmosfere classiche; Bassolino fonderà il jazz-funk con il groove metropolitano, mentre la scena rap napoletana sarà rappresentata da Anastasio, Oyoshe e Speaker Cenzou. Spazio, infine, alle tradizioni balcaniche con la Barcelona Gipsy BalKan Orchestra, nonché a un focus sull'etno-funk dei Mario Mario e sulle sperimentazioni pop-elettroniche di Gioia Lucia. La musica sarà protagonista anche del gran finale di Estate a Napoli, affidato alla 24esima edizione della Notte della tammorra. L'apertura della rassegna sarà affidata alla magia della settima arte con L'infinito viaggiare: cinema al Parco Virgiliano, a cura di CasaCinema, in programma dal 2 al 5 luglio, alle ore 21.00, nel Parco Virgiliano di Posillipo,
Vedi Napoli d’estate e poi Torni
- Dal 2 luglio al 4 ottobre 2026, c'è la quinta edizione di “Vedi Napoli d’estate e poi Torni”, progetto ideato, sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive che rende omaggio al mare, regalando a cittadini e turisti l'originale esperienza di un viaggio a bordo di un Galeone ammirando lo skyline di Napoli.
- Racconti di Napoli dal mare
18 tour a bordo del Galeone e due itinerari: “Otium. Posillipo e le ville di ozio” e “Negotium. Le attività produttive verso Vigliena e Pietrarsa”. A bordo, insieme a una guida turistica che racconterà la storia dei luoghi, ci sarà lo scrittore e divulgatore Amedeo Colella che, nei panni di ’O Prufessore, renderà il viaggio un’esperienza narrativa con aneddoti su lingua, gastronomia e cultura napoletana legata al mare di Napoli.
- Tour del giallo città di Napoli
Il Tour del Giallo Città di Napoli, curato nella direzione artistica da Ciro Sabatino, propone 5 tappe per 10 appuntamenti sabato e domenica mattina, dalle 10:00 alle 12:00, a partire dal 5 settembre fino al 4 ottobre.
Estate a Corte
Spazio anche al grande schermo. Il 30 giugno è iniziata la rassegna estiva del cinema all'aperto al Foqus di Napoli, ai Quartieri Spagnoli, fino al 13 settembre. Il ciclo di film proposti fa parte della rassegna Estate a Corte 2026, curata da Pietro Pizzimento. Realizzata in collaborazione con CasaZen e con il Corso di Cinema e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, con il contributo del Ministero della Cultura - DGCA e della Regione Campania - Film Commission Regione Campania, la rassegna propone un cartellone che attraversa il cinema italiano, europeo e internazionale, alternando film d'autore, opere premiate nei principali festival, documentari, restauri e anteprime.
Amalfi Summer Fest
Dal 13 luglio all’11 settembre 2026 arriva Amalfi Summer Fest, con un ricco programma di eventi gratuiti promosso dall’amministrazione Comunale in uno scenario unico che vedrù un connubio di jazz, pop, teatro, prosa, musica classica napoletana e live set in vinile che si alterneranno per tutta l'estate. Tra gli artisti protagonisti sono attesi Shablo, Maurizio Casagrande, Tosca, Gegè Telesforo, Karima, Enzo Gragnaniello. Amalfi Summer Fest si aprirà con lo spettacolo “Napoli Eterna”, previsto per lunedì 13 luglio 2026 alle ore 20.30.
A Pompei la terza stagione di concerti estivi negli Scavi
- Terza stagione di concerti estivi all'interno del Parco archeologico di Pompei. Tra le novità di quest'anno, la possibilità di accedere, nelle date degli appuntamenti musicali, anche a una parte del sito in orario serale. Non solo spettacoli: il programma include percorsi archeologici, degustazioni e visite alle antiche vigne. Aperta tutte le sere anche l'esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai calchi delle vittime, recentemente inaugurata nella Palestra Grande degli Scavi. Dal 24 giugno al 27 luglio l'Anfiteatro di Pompei ospiterà un cartellone di 16 artisti nazionali e internazionali per un totale di 20 concerti. Per la rassegna BOP - Beats of Pompeii, giunta alla sua terza edizione, sono in calendario i concerti di Of Monster and Men, BEAT, Riccardo Cocciante, Pat Metheny, Opeth, Coez, Vinicio Capossela, Tropico (doppia data), Riccardo Muti, Claudio Baglioni (doppia data), Marcus Miller, Charlie Puth, Marillion (doppia data), Savatage.