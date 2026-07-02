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Scontro tra gazzella dei carabinieri e auto con famiglia nel Trevigiano: 6 feriti, 2 gravi

Cronaca

Una vettura con due carabinieri, entrambi ricoverati in terapia intensiva, e una macchina che viaggiava in senso opposto, a bordo della quale si trovava una coppia con i suoi due figli ,si sono scontrate sulla strada provinciale 100 di Montebelluna

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Due carabinieri sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Treviso a seguito di un incidente frontale avvenuto verso le ore 20 di ieri sera sulla strada provinciale 100 di Montebelluna. Entrambi i militari sono ricoverati in terapia intensiva e in prognosi riservata. Sull'altra auto viaggiava una famiglia di quattro persone, padre, madre e due figli. Il conducente dell'auto è stato ricoverato in condizioni di media gravità all’ospedale di Conegliano, mentre la donna e i due figli all’ospedale di Montebelluna in condizioni non gravi. Oltre al Suem 118, sul posto è intervenuta la Polstrada di Vittorio Veneto che ha eseguito i rilievi. 

 

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