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Titolare pizzeria ucciso a Reggio E., arrestato il presunto assassino

Cronaca

Il delitto era accaduto nella tarda serata di ieri all'interno della pizzeria Yoghi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città

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E' stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato nella notte l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. E' accaduto nella tarda serata di ieri all'interno della pizzeria Yoghi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. È stata ferita anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. La donna ha riportato diverse ferite ed è sotto shock. 

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