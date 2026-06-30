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Titolare di una pizzeria ucciso a coltellate a Reggio Emilia

Cronaca
©Ansa

L'omicidio nella serata di lunedì, ferita gravenmente anche la sorella del pizzaiolo. In fuga l'aggressore, uno straniero: ha ucciso dopo aver chiesto una pizza gratis

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A Reggio Emilia il titolare di una pizzeria è stato ucciso accoltellato da un cliente poco dopo le 22.30 di lunedì. È successo alla pizzeria Yoghi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città, non lontano dall'ospedale. L'assassino è in fuga. È stata ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida.

Ferita la sorella

La vittima si chiamava Raffaele Stipa, sulla sessantina, originario di Capo d'Orlando (Messina), ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da vent'anni la pizzeria. La sorella Antonella è ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. 

La dinamica

Pare che l'omicida fosse un cliente abituale. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, uno straniero, non è chiaro di che nazionalità, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il pizzaiolo avrebbe risposto di no. "Te ne ho già offerte tre, ora basta". E lui lo avrebbe accoltellato, ferendo anche la sorella. Poi è scappato, ricercato dalla polizia.

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