Nasce dall'incontro tra l'esperienza di Valentina Fontana, ideatrice delle rassegne D'Autore, e la visione giornalistica di Myrta Merlino, Pantelleria – Mediterraneo d'Autore, il nuovo progetto culturale che inaugura la stagione 2026 delle rassegne D'Autore ascolta articolo

Si terrà dal 3 al 5 luglio la rassegna “Pantelleria – Mediterraneo d’Autore”, progetto culturale dedicato ai grandi temi della politica, della geopolitica, dell’informazione, della cultura e dell’impresa. La manifestazione, ideata e promossa da Vis Factor e realizzata in collaborazione con My Communication, nasce dall’incontro tra l’esperienza di Valentina Fontana e la visione giornalistica di Myrta Merlino.

Tre giorni di incontri e dibattiti sull'isola dal 3 al 5 luglio Durante la tre giornate saranno affrontati temi di particolare attualità, tra cui il ruolo dell’Italia e dell’Europa nel Mediterraneo, i nuovi equilibri geopolitici, la sicurezza, i conflitti, i flussi economici e migratori e il rapporto tra informazione, propaganda e nuovi strumenti digitali. Filo conduttore della rassegna sarà il tema della (dis)informazione. Approfondimento Aeroporto di Pantelleria sarà intitolato ad Armani: avviato iter Enac

Gli ospiti Ad aprire la rassegna sarà il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Tra gli ospiti figurano, inoltre, i ministri della Difesa Guido Crosetto e dell’Interno Matteo Piantedosi, il segretario di Azione Carlo Calenda, il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia e il rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo Luigi Di Maio. Previsti interventi anche di Cecilia Sala, Gianluigi Nuzzi, Tommaso Cerno, Massimo Giannini, Peter Gomez, Alessandra Ghisleri e Michelangelo Pistoletto. L’iniziativa si svolge con il sostegno del Comune di Pantelleria e con il patrocinio dei ministeri della Cultura e del Turismo, dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Parco Nazionale Isola di Pantelleria.