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“Pantelleria-Mediterraneo d'Autore”: evento con La Russa, Crosetto e Piantedosi

Cronaca
©Getty

 Nasce dall'incontro tra l'esperienza di Valentina Fontana, ideatrice delle rassegne D'Autore, e la visione giornalistica di Myrta Merlino, Pantelleria – Mediterraneo d'Autore, il nuovo progetto culturale che inaugura la stagione 2026 delle rassegne D'Autore

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Si terrà dal 3 al 5 luglio la rassegna “Pantelleria – Mediterraneo d’Autore”, progetto culturale dedicato ai grandi temi della politica, della geopolitica, dell’informazione, della cultura e dell’impresa. La manifestazione, ideata e promossa da Vis Factor e realizzata in collaborazione con My Communication, nasce dall’incontro tra l’esperienza di Valentina Fontana e la visione giornalistica di Myrta Merlino. 

Tre giorni di incontri e dibattiti sull'isola dal 3 al 5 luglio

Durante la tre giornate saranno affrontati temi di particolare attualità, tra cui il ruolo dell’Italia e dell’Europa nel Mediterraneo, i nuovi equilibri geopolitici, la sicurezza, i conflitti, i flussi economici e migratori e il rapporto tra informazione, propaganda e nuovi strumenti digitali. Filo conduttore della rassegna sarà il tema della (dis)informazione. 

Approfondimento

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Gli ospiti

Ad aprire la rassegna sarà il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Tra gli ospiti figurano, inoltre, i ministri della Difesa Guido Crosetto e dell’Interno Matteo Piantedosi, il segretario di Azione Carlo Calenda, il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia e il rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo Luigi Di Maio. Previsti interventi anche di Cecilia Sala, Gianluigi Nuzzi, Tommaso Cerno, Massimo Giannini, Peter Gomez, Alessandra Ghisleri e Michelangelo Pistoletto.   L’iniziativa si svolge con il sostegno del Comune di Pantelleria e con il patrocinio dei ministeri della Cultura e del Turismo, dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Parco Nazionale Isola di Pantelleria.

La scelta di Pantelleria non è casuale

Nel cuore del Mediterraneo, l'isola rappresenta oggi molto più di una destinazione turistica: è un osservatorio privilegiato da cui leggere i nuovi equilibri geopolitici, le sfide della sicurezza, le rotte energetiche, i flussi economici e migratori e il ruolo che questo mare torna ad assumere per l'Italia e per l'Europa.

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