Maltempo, violento temporale si abbatte su Milano

Pioggia intensa e vento forte sono arrivati a smorzare le temperature roventi del capoluogo lombardo. Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l'allerta gialla a partire dalle 16 fino a mezzanotte. Il temporale si è abbattuto violentemente sul centro-nord della metropoli e in provincia, estendendosi verso Varese, Como e Bergamo. Autorità in allerta anche per il monitoraggio dei fiumi milanesi Seveso e Lambro, per timori di possibili allagamenti

Lampi, tuoni, forti raffiche di vento hanno preceduto e continuano ad accompagnare una scrosciante pioggia su Milano. Il capoluogo lombardo, da giorni in ginocchio per l’afa e le temperature da bollino rosso, dalle 16 di oggi e fino a mezzanotte è in allerta gialla, allarme diramato dal Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. L’acqua sembra quindi smorzare il caldo asfissiante ma rischia di portare con sé altri danni dovuti alla violenza e all’abbondanza di queste precipitazioni improvvise. In alcune parti della città si segnala bufera con vento forte. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e a limitare gli spostamenti non necessari nelle fasi più intense del maltempo.

Seveso e Lambro sotto monitoraggio

Vento e pioggia hanno cominciato a battere sul capoluogo lombardo intorno alle 18.30. Le precipitazioni si stanno concentrando nel centro-nord della metropoli e in provincia, estendendosi poi verso Varese, Como e Bergamo. Nel capoluogo vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale sono in allerta anche per il monitoraggio dei fiumi milanesi Seveso e Lambro, per timori di possibili allagamenti. Le previsioni meteorologiche indicano una variabilità che potrebbe perdurare e far lievemente diminuire il caldo torrido, ma nel medio periodo un ritorno delle temperature elevate.