Il ragazzino stava attraversando la strada con un adulto quando è stato colpito da una Golf grigia. È caccia al conducente

È caccia a una Golf grigia

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Nocera Inferiore, il ragazzino stava attraversando la strada con un adulto quando è stato colpito da una Golf di colore grigio che procedeva a forte velocità. L'impatto è stato molto violento. Il bambino, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d'urgenza al Santobono dove è ricoverato in gravi condizioni. I carabinieri sono ora alla ricerca del conducente dell'auto che, dopo l'investimento, si è allontanato senza prestare soccorso.