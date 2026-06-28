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Salerno, bambino di 11 anni investito da un'auto pirata: è grave

Cronaca
©Ansa

Il ragazzino stava attraversando la strada con un adulto quando è stato colpito da una Golf grigia. È caccia al conducente

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Un bambino di 11 anni è ricoverato in fin di vita all'ospedale Santobono di Napoli dopo essere stato travolto sabato sera da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano.

È caccia a una Golf grigia

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Nocera Inferiore, il ragazzino stava attraversando la strada con un adulto quando è stato colpito da una Golf di colore grigio che procedeva a forte velocità. L'impatto è stato molto violento. Il bambino, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d'urgenza al Santobono dove è ricoverato in gravi condizioni. I carabinieri sono ora alla ricerca del conducente dell'auto che, dopo l'investimento, si è allontanato senza prestare soccorso.

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