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Basket, Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano: con lui 10 trofei in 7 anni

Cronaca

Si chiude il rapporto tra Ettore Messina e l'EA7 Milano. L'annuncio è arrivato dallo stesso allenatore durante il consiglio di Eurolega. In sette anni, prima da capo allenatore e poi da dirigente, ha guidato il club a 10 trofei, tra cui 4 scudetti

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Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano. A comunicarlo è stato lo stesso tecnico nel corso del consiglio di Eurolega, ponendo fine a un rapporto durato sette anni con la società milanese, 32 volte campione d'Italia.

epa11748313 Milan's head coach Ettore Messina gestures during the Basketball EuroLeague match between Fenerbahce Istanbul and Olimpia Milan in Istanbul, Turkey, 29 November 2024. EPA/ERDEM SAHIN
Ettore Messina - ©Ansa

Sette anni e dieci trofei

Il legame tra Messina e l'EA7 si era già modificato lo scorso novembre, quando l'allenatore aveva rassegnato le dimissioni dalla panchina, restando però all'interno del club con un ruolo dirigenziale. Ora la separazione diventa definitiva.

Durante la gestione Messina, l'Olimpia ha messo in bacheca 10 trofei complessivi, quattro dei quali scudetti, in uno dei cicli più vincenti della storia recente del club.

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Una bacheca da grande ciclo

In sette stagioni sotto la sua guida tecnica, l'Olimpia ha riportato a Milano una serie di successi che hanno rilanciato il club sul piano nazionale. Il cuore del ciclo sono i tre scudetti consecutivi conquistati tra il 2022 e il 2024, tutti in finale contro la Virtus Bologna: il secondo dei tre, nel 2023, valse la cosiddetta "terza stella", traguardo mai raggiunto prima da una squadra italiana. A questi titoli si aggiungono le due Coppe Italia (2021 e 2022) e le Supercoppe italiane sollevate nel corso della sua gestione.

 

Il ritorno in Europa e l'ultima fase

Sul fronte continentale, la firma di Messina resta legata al ritorno dell'Olimpia alle Final Four di Eurolega nel 2021, dopo ventinove anni di assenza, con un terzo posto finale. Il rapporto da capo allenatore si era poi chiuso nel novembre 2025, dopo un avvio di stagione complicato, con il passaggio della panchina a Giuseppe Poeta. Messina era rimasto nell'organizzazione con un incarico dirigenziale, fino all'addio definitivo annunciato oggi.

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