Trenitalia ha individuato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali dei clienti legati ai titoli di viaggio, frutto di un incidente informatico provocato da soggetti esterni. L'azienda esclude il coinvolgimento di credenziali e dati di pagamento e ha già allertato il Garante della privacy e la Procura di Roma ascolta articolo

Trenitalia sta avvisando via mail una parte dei propri clienti di aver subìto un attacco informatico. La società ha rilevato un incidente di sicurezza, causato da soggetti esterni non ancora identificati, che ha portato a un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali collegati ai titoli di viaggio acquistati. Dopo le verifiche interne, l'azienda ha individuato gli utenti interessati e ha inviato loro una comunicazione diretta.

I dati coinvolti Secondo quanto reso noto dalla società, la violazione ha riguardato esclusivamente informazioni connesse ai biglietti. Trenitalia precisa che non sono finiti nelle mani degli aggressori i dati di accesso agli account, le credenziali personali né le informazioni sui pagamenti, come il numero della carta, la data di scadenza o il codice di sicurezza. Le segnalazioni alle autorità L'azienda ha riferito di aver notificato l'accaduto all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e allo Csirt Italia, in conformità con la normativa vigente. Trenitalia ha inoltre presentato denuncia alla Procura di Roma. Approfondimento Fs, l'ad Donnarumma verso le dimissioni dopo l'incontro con Salvini