Lite dopo i lavori al suo trullo, Raz Degan processo a Brindisi

È accusato di violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni Raz Degan, per il quale il Tribunale di Brindisi ha disposto la prosecuzione del giudizio all'esito dell'udienza predibattimentale. La vicenda che coinvolge l'attore trae origine dalla denuncia presentata da un elettricista che aveva effettuato alcuni lavori all'interno del trullo di proprietà dell'artista che si trova nelle campagne tra Ostuni e Cisternino.

Prima udienza il 2 ottobre

In particolare, il 31 luglio del 2024, secondo l'accusa, dopo una discussione legata ai lavori, l'attore avrebbe strappato dalle mani dell'imprenditore il cellulare e le chiavi dell'auto per impedirgli di andare via. L'uomo accusò un malore, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e subito dopo presentò denuncia. La prima udienza è fissata per il 2 ottobre prossimo. La vittima si è costituita parte civile ed è assistita dall'avvocato Pierpaolo Argentiero.