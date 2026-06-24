Milano, donna denuncia aggressione sessuale in un bar del centro

L'aggressione nella toilette

La donna vi stava trascorrendo la serata con alcuni amici nel locale quando, poco prima di mezzanotte, è andata in bagno con un'amica, che però è uscita prima di lei. Mentre si trovava ancora in bagno, da sola, è arrivato un giovane descritto come un ragazzo italiano, ubriaco in modo evidente, magro e dai capelli castani che l'avrebbe presa alle spalle, di sorpresa, palpeggiandola, e cercando di baciarla. Lei lo ha spinto via e ha cercato di sottrarsi all'aggressione ma lui ha reagito con forza sbattendola contro il muro. Alla fine comunque la donna è riuscita a divincolarsi, è corsa fuori e ha riferito di aver raccontato il fatto agli amici.