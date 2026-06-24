Milano, donna denuncia aggressione sessuale in un bar del centro

La donna, aggredita da uno sconosciuto nella toilette di un locale in via Torina, ha sporto denuncia ai carabinieri dopo essersi rivolta al centro ascolto di un'associazione che si occupa di violenza di genere. Indagini in corso
Una donna di 31 anni stata aggredita il 22 maggio scorso nel bagno di un bar di via Torino, pieno centro di Milano, a due passi dal Duomo, e per un mese si è tenuta tutto dentro. Poi ha deciso di rivolgersi al centro ascolto di un'associazione che si occupa di violenza di genere e quindi di andare a denunciare il fatto ai Carabinieri.
L'aggressione nella toilette
La donna vi stava trascorrendo la serata con alcuni amici nel locale quando, poco prima di mezzanotte, è andata in bagno con un'amica, che però è uscita prima di lei. Mentre si trovava ancora in bagno, da sola, è arrivato un giovane descritto come un ragazzo italiano, ubriaco in modo evidente, magro e dai capelli castani che l'avrebbe presa alle spalle, di sorpresa, palpeggiandola, e cercando di baciarla. Lei lo ha spinto via e ha cercato di sottrarsi all'aggressione ma lui ha reagito con forza sbattendola contro il muro. Alla fine comunque la donna è riuscita a divincolarsi, è corsa fuori e ha riferito di aver raccontato il fatto agli amici.
Le indagini dei carabinieri
Ora sul caso indagano gli investigatori del Comando provinciale dei carabinieri. Visionare immagini delle telecamere potrebbe essere ormai difficile, ma si cerca un giovane magro, dai capelli e occhi castani, magari già frequentatore del posto.