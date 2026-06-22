Melfi, donna di 23 anni muore dopo il parto: disposta indagine interna

La ragazza, originaria di Rionero in Vulture, è deceduta dopo aver dato alla luce il suo bambino, che è vivo e sta bene. Assistita da un'equipe medica multidisciplinare al completo, ha avuto, per cause in corso di accertamento, un improvviso e grave peggioramento delle condizioni di salute

Una donna di 23 anni residente a Rionero in Vulture, nel Potentino, è morta all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il neonato è vivo e sta bene. Il parto e il decesso sono avvenuti nella tarda mattinata. Da una prima ricostruzione dei fatti - contenuta in un comunicato dell'ufficio stampa della giunta regionale - "emerge come la paziente sia stata assistita da un'équipe medica multidisciplinare al completo. Il parto si è concluso positivamente con la nascita del bambino che è vivo e sta bene. Successivamente si è verificato un improvviso e grave peggioramento delle condizioni di salute della neomamma, le cui cause restano ancora da accertare con esattezza".