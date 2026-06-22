Melfi, donna di 23 anni muore dopo il parto: disposta indagine interna

La ragazza, originaria di Rionero in Vulture, è deceduta dopo aver dato alla luce il suo bambino, che è vivo e sta bene. Assistita da un'equipe medica multidisciplinare al completo, ha avuto, per cause in corso di accertamento, un improvviso e grave peggioramento delle condizioni di salute
Una donna di 23 anni residente a Rionero in Vulture, nel Potentino, è morta all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il neonato è vivo e sta bene. Il parto e il decesso sono avvenuti nella tarda mattinata. Da una prima ricostruzione dei fatti - contenuta in un comunicato dell'ufficio stampa della giunta regionale - "emerge come la paziente sia stata assistita da un'équipe medica multidisciplinare al completo. Il parto si è concluso positivamente con la nascita del bambino che è vivo e sta bene. Successivamente si è verificato un improvviso e grave peggioramento delle condizioni di salute della neomamma, le cui cause restano ancora da accertare con esattezza".
Avviata indagine interna
Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l'assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, hanno disposto un'indagine interna "attraverso cui ricostruire passo per passo la dinamica dell'evento". La Regione ha chiesto all'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza di avviare tutte le verifiche necessarie. "Abbiamo chiesto alla direzione del San Carlo di fare piena luce e assoluta chiarezza su ogni istante di questa drammatica vicenda - concludono - è un atto doveroso nei confronti della memoria di questa madre e del dolore dei suoi cari, a cui dobbiamo risposte precise e tempestive". Poi Bardi e Latronico hanno voluto stringersi "con affetto e commozione attorno al marito, al neonato e a tutta la famiglia, non ci sono parole adeguate di fronte a una tragedia così grande che colpisce dritto al cuore l'intera comunità lucana".