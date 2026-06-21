Incidente stradale sulla Pontina, morta in ospedale neonata coinvolta

La piccola aveva 2 mesi: nell'impatto era deceduto anche suo padre, Singh Harpreet

Non ce l'ha fatta la piccola di appena 2 mesi coinvolta nell'incidente stradale avvenuto venerdì mattina al chilometro 73 della Pontina, nel tratto di 148 che attraversa il comune di Latina. La neonata, infatti, è spirata nelle ultime ore all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove era stata trasportata in eliambulanza subito dopo lo schianto fra la Nissan Qashqai guidata da suo papà - Singh Harpreet, cinquantenne di origine indiana morto sul colpo -, un carroattrezzi e, infine, una Suzuki Alto.

La bimba era sopravvissuta grazie all'equipaggio di un'ambulanza del 118 che si trovava a passare di lì proprio in quel momento, e che era riuscito ad intervenire immediatamente, praticando le procedure di rianimazione. La piccola, tuttavia, dopo aver lottato per quasi 48 ore fra la vita e la morte, è spirata in ospedale. Rimane ancora in condizioni gravi, invece, sua madre, anche lei trasportata subito dopo lo schianto in eliambulanza in una struttura sanitaria sempre a Roma, dove si trova tuttora ricoverata.