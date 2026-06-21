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Scontro fra auto nel Ferrarese, un morto e tre feriti gravi

Cronaca

Frontale all'alba fra due macchine a Pontegradella, alle porte della città. Si indaga sulla dinamica che ha portato all'impatto

 

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È di un morto e tre feriti gravi il bilancio di uno scontro fra auto avvenuto ieri sera attorno alle 21.45 a Pontegradella, alle porte di Ferrara.    Secondo quanto ricostruisce la Nuova Ferrara, si è trattato di uno scontro frontale molto violento fra due auto: uno uomo di 30 anni, originario della Tunisia, è morto subito dopo lo scontro. Ferite in maniera seria altre tre donne, fra cui una 34enne che sarebbe la più grave e che sono state portate in ospedale. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. 

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