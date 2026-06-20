C’è un’altra Maturità, senza esami scritti: uscire dall’adultescenza

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità ci aiuta a leggere il mondo che ci circonda. La maturità non fa più paura per l’esame, ma perché crescere sembra non portare da nessuna parte. In una società che ha smarrito gli adulti come modello, l’ansia diventa il sintomo di un gioco collettivo che non convince più nessuno. Eppure una via d’uscita esiste
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