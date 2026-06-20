Cantiere Tav, tensioni a Chiomonte: lanci di pietre contro le forze dell'ordineCronaca
Alcune decine di persone con il volto coperto hanno iniziato a lanciare pietre contro gli agenti schierati a difesa del sito e hanno tentato di abbattere le grate di recinzione. Gli assalitori sono stati allontanati dalle forze dell'ordine con lacrimogeni e idrante
Attimi di tensione davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, in Valle di Susa, dove alcuni attivisti No Tav hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine. Dopo la tradizionale battitura delle reti del cantiere, alcune decine di persone con il volto coperto hanno iniziato a lanciare pietre contro gli agenti schierati a difesa del sito e hanno tentato di abbattere le grate di recinzione. Gli assalitori sono stati allontanati dalle forze dell'ordine con lacrimogeni e idrante.
Lanci di pietre contro le forze dell'ordine
Dopo essere partiti nel pomeriggio di ieri dal campo sportivo del Giaglione per per quella che sui social era stata annunciata come l'iniziativa per "dare inizio all'estate di lotta", i manifestanti si erano ritrovati al presidio dei Mulini per poi raggiungere la zona della Val Clarea.