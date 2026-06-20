Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cantiere Tav, tensioni a Chiomonte: lanci di pietre contro le forze dell'ordine

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Alcune decine di persone con il volto coperto hanno iniziato a lanciare pietre contro gli agenti schierati a difesa del sito e hanno tentato di abbattere le grate di recinzione. Gli assalitori sono stati allontanati dalle forze dell'ordine con lacrimogeni e idrante

ascolta articolo

Attimi di tensione davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, in Valle di Susa, dove alcuni attivisti No Tav hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine. Dopo la tradizionale battitura delle reti del cantiere, alcune decine di persone con il volto coperto hanno iniziato a lanciare pietre contro gli agenti schierati a difesa del sito e hanno tentato di abbattere le grate di recinzione. Gli assalitori sono stati allontanati dalle forze dell'ordine con lacrimogeni e idrante. 

Lanci di pietre contro le forze dell'ordine

Dopo essere partiti nel pomeriggio di ieri dal campo sportivo del Giaglione per per quella che sui social era stata annunciata come l'iniziativa per "dare inizio all'estate di lotta", i manifestanti si erano ritrovati al presidio dei Mulini per poi raggiungere la zona della Val Clarea. 

Vedi anche

No tav in marcia in Val di Susa.20 anni dall'inizio protesta

Cronaca: Ultime notizie

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Reggimento Tuscania commemora battaglia di Eluet El Asel

Cronaca

Nella gola desertica del Gebel Cirenaico diversi carabinieri paracadutisti morirono nel dicembre...

Omicidio Chiara Guerra, i parenti: "L'eredità non c'entra"

Cronaca

Anche il 17enne avrebbe smentito questo movente durante l'interrogatorio di giovedì. Resta il...

Maturità 2026, finita la seconda prova: Quintiliano al Classico

Cronaca

Dopo la prima prova di italiano, i maturandi hanno affrontato le materie di indirizzo: la...

Morte avvelenate, 70 alimenti sequestrati: si cercano tracce di ricina

Cronaca

Gli accertamenti riguardano alimenti e prodotti prelevati nelle due abitazioni della famiglia Di...

Cronaca: i più letti