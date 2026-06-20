Alcune decine di persone con il volto coperto hanno iniziato a lanciare pietre contro gli agenti schierati a difesa del sito e hanno tentato di abbattere le grate di recinzione. Gli assalitori sono stati allontanati dalle forze dell'ordine con lacrimogeni e idrante

Attimi di tensione davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, in Valle di Susa, dove alcuni attivisti No Tav hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine. Dopo la tradizionale battitura delle reti del cantiere, alcune decine di persone con il volto coperto hanno iniziato a lanciare pietre contro gli agenti schierati a difesa del sito e hanno tentato di abbattere le grate di recinzione. Gli assalitori sono stati allontanati dalle forze dell'ordine con lacrimogeni e idrante.