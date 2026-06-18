L'uomo, deceduto nel 2009, aveva lavorato per RFI tra il 1969 e il 1971 come aggiustatore meccanico nella manutenzione dei rotabili ferroviari. La famiglia, assistita dall'Osservatorio nazionale amianto, ha ottenuto un risarcimento complessivo di oltre un milione di euro al termine di un lungo percorso giudiziario ascolta articolo

La Cassazione ha confermato la condanna nei confronti delle Ferrovie dello Stato per la morte dell'ex ferroviere delle Officine grandi riparazioni di Foggia, esposto all'amianto durante il lavoro e deceduto il 28 marzo 2009 per un mesotelioma. L'uomo, nato ad Orta Nova e residente a Foggia, aveva lavorato alle dipendenze di RFI tra il 1969 e il 1971 come aggiustatore meccanico nella manutenzione dei rotabili ferroviari, intervenendo su motori, tubazioni, impianti elettrici e componenti che contenevano amianto.

Le condizioni di lavoro e la malattia Secondo l'Osservatorio nazionale amianto, le lavorazioni si svolgevano in ambienti privi di adeguata aerazione e senza misure di protezione efficaci, con una costante dispersione di polveri e fibre nell'aria. I primi segnali della malattia comparvero nel dicembre 2006 e il 28 marzo 2009, l'uomo morì all'età di 68 anni, lasciando la moglie e due figli. Leggi anche Incidente sul lavoro, operaio morto investito sulla A21

Una battaglia giudiziaria durata anni Nonostante l'Inail avesse riconosciuto subito l'origine professionale della malattia, la famiglia ha affrontato un lungo e complesso percorso giudiziario per ottenere il pieno risarcimento dei danni. Le diverse pronunce hanno portato al riconoscimento di circa 200 mila euro per i danni subiti della vittima e di circa 850 mila euro per il danno da lutto della moglie e dai figli. Nel frattempo la vedova è deceduta, senza poter assistere alla conclusione definitiva della vicenda. Sono stati i due figli, oggi cinquantenni, a portare avanti fino all'ultimo la battaglia iniziata con i genitori.