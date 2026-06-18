Incendio a Livorno, nube di fumo nella zona industriale

Un incendio si è sviluppato nelle prime ore di questa mattina in via dell'Ecologia, all'interno di un'azienda che tratta lo smaltimento di rifiuti: in corso le operazioni di spegnimento. Si è formata una nube di fumo che sta interessando per adesso la zona nord della città ascolta articolo

Poco dopo la mezzonotte i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato in una ditta di stoccaggio di rifiuti, in via dell'Ecologia, nella zona industriale di Livorno. Le fiamme hanno interessato un fabbricato in struttura metallica all’interno dell’area, ma grazie al tempestivo intervento delle squadre di soccorso l’incendio è stato rapidamente circoscritto, evitando ulteriori propagazioni. E' il sindaco Luca Salvetti su Facebook a dare la notizia.

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Situazione sotto controllo, proseguono operazioni di spegnimento Sul posto sono attualmente impegnate le squadre dei vigili del fuoco di Livorno, con il supporto di quattro unità di vigili volontari di Collesalvetti, due unità provenienti dal comando di Pisa e due dal comando di Lucca. Al momento la situazione risulta sotto controllo. Le squadre stanno proseguendo con le operazioni di minuto spegnimento e bonifica dell’area interessata, per eliminare eventuali focolai residui e mettere in sicurezza la zona.