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Ascoli, fiamme all'asilo durante un'attività: gravi due bambini

Cronaca
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È successo alla scuola materna di Castel di Lama, dove due bimbi di cinque anni sono rimasti gravemente ustionati e ora sono intubati e sedati in attesa di una valutazione più approfondita dei medici. Scuola sotto sequestro, i carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente

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Due bambini di 5 anni sono ricoverati in rianimazione in condizioni gravi per le ustioni riportate in seguito a un incendio verificatosi durante un'attività che stavano svolgendo con l'insegnante presso la scuola materna di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno.

I piccoli - un bambino e una bambina - sono all'ospedale materno infantile Salesi di Ancona dove sono intubati e sedati in attesa di una valutazione più approfondita dei medici.

La ricostruzione dei fatti e le indagini

La scuola sarebbe stata posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, mentre i carabinieri, coordinati dalla Procura di Ascoli Piceno, stanno sentendo le insegnanti, il personale, alla presenza della dirigente scolastica, per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto intorno alle 11 di stamattina: in particolare quale sia il liquido utilizzato che possa aver causato una tale fiammata e cosa abbia potuto innescarla.

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