Incidente sul lavoro, muore operaio di 30 anni nel Milanese

Alle 7 e 30 di questa mattina, un lavoratore dell'azienda Sasom srl è rimasto schiacciato, durante una manovra, sotto un pilastro. Inutile il pronto intervento dei vigili del fuoco e del 118, le condizioni dell'uomo erano già gravissime

L'operaio è rimasto schiacciato sotto un pilastro

Alle 7 e 30 di stamattina, un lavoratore di 30 anni della Sasom srl è rimasto schiacciato durante una manovra sotto un pilastro. Immediati i soccorsi di vigili del fuoco e 118 giunti in pochissimi minuti sul posto, ma le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Sono in corso accertamenti della polizia locale.