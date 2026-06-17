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Incidente sul lavoro, muore operaio di 30 anni nel Milanese

Cronaca
©Getty

Alle 7 e 30 di questa mattina, un lavoratore dell'azienda Sasom srl è rimasto schiacciato, durante una manovra, sotto un pilastro. Inutile il pronto intervento dei vigili del fuoco e del 118, le condizioni dell'uomo erano già gravissime

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Questa mattina un operaio di un'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuto è morto durante un incidente sul lavoro a Binasco, in provincia di Milano.

L'operaio è rimasto schiacciato sotto un pilastro

Alle 7 e 30 di stamattina, un lavoratore di 30 anni della Sasom srl è rimasto schiacciato durante una manovra sotto un pilastro. Immediati i soccorsi di vigili del fuoco e 118 giunti in pochissimi minuti sul posto, ma le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Sono in corso accertamenti della polizia locale. 

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