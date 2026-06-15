Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nuoro, dramma durante una festa di cresima a Ollolai: muore neonata di 3 mesi

Cronaca

Una bambina di tre mesi è morta dopo essere stata colta da un improvviso malore durante una festa. Trasportata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro, è deceduta poco dopo l'arrivo. Disposta l'autopsia

ascolta articolo

Una neonata è morta a causa di un malore mentre era con la famiglia a una festa a Ollolai, nel Nuorese. La tragedia si è consumata davanti ai genitori e agli invitati, che stavano partecipando ai festeggiamenti per una cresima. La piccola si è sentita male all'improvviso e le sue condizioni sono apparse subito gravi.

L'allarme e i soccorsi

A dare l'allarme è stata la madre, che ha chiesto l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivati un'ambulanza e l'elisoccorso, che ha trasferito d'urgenza la bambina all'ospedale San Francesco di Nuoro. Per la neonata, però, non c'è stato nulla da fare: è morta poco dopo l'ingresso in pronto soccorso.

L'autopsia a Cagliari

Su disposizione dell'autorità giudiziaria la salma è stata trasferita a Cagliari, dove sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause del decesso. L'esame dovrà stabilire cosa abbia provocato il malore fatale.

Il supporto ai familiari

La Asl di Nuoro ha attivato il servizio di assistenza psicologica per i familiari e per le persone presenti alla festa, travolti da un lutto improvviso che ha trasformato una giornata di festa in tragedia.

Approfondimento

Sindrome del Bambino Scosso, come la prevenzione può salvare i neonati

Cronaca: Ultime notizie

Santa Margherita Ligure, scatta il divieto di smartphone per i bagnini

Cronaca

Nel comune ligure fa discutere l'ordinanza che prevede l'obbligo di utilizzo dei dispositivi solo...

Morto il ragazzo investito da un'auto dopo una lite a Genova

Cronaca

La vittima si chiamava Edoardo Corrieri. Questa mattina la convalida del fermo dell’investitore,...

Milano, chat sessista di alcuni autisti Atm: foto rubate da telecamere

Cronaca

Il gruppo su Whatsapp, denominato "Staff Ticinese", è stato scoperto per caso da una passeggera....

Uccisa dal nipote a San Stino di Livenza, cosa sappiamo sull'omicidio

Cronaca

Il 17enne ha gettato il corpo in un canale, ma la corrente potrebbe averlo trasportato a grande...

Roberto Guerrino, i colleghi ricordano l'interprete ucciso a Milano

Cronaca

"La sua tragica e prematura ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità dei professionisti...

Cronaca: i più letti