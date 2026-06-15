Una bambina di tre mesi è morta dopo essere stata colta da un improvviso malore durante una festa. Trasportata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro, è deceduta poco dopo l'arrivo. Disposta l'autopsia
Una neonata è morta a causa di un malore mentre era con la famiglia a una festa a Ollolai, nel Nuorese. La tragedia si è consumata davanti ai genitori e agli invitati, che stavano partecipando ai festeggiamenti per una cresima. La piccola si è sentita male all'improvviso e le sue condizioni sono apparse subito gravi.
L'allarme e i soccorsi
A dare l'allarme è stata la madre, che ha chiesto l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivati un'ambulanza e l'elisoccorso, che ha trasferito d'urgenza la bambina all'ospedale San Francesco di Nuoro. Per la neonata, però, non c'è stato nulla da fare: è morta poco dopo l'ingresso in pronto soccorso.
L'autopsia a Cagliari
Su disposizione dell'autorità giudiziaria la salma è stata trasferita a Cagliari, dove sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause del decesso. L'esame dovrà stabilire cosa abbia provocato il malore fatale.
Il supporto ai familiari
La Asl di Nuoro ha attivato il servizio di assistenza psicologica per i familiari e per le persone presenti alla festa, travolti da un lutto improvviso che ha trasformato una giornata di festa in tragedia.