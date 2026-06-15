I genitori si sono fermati per una sosta sulla strada delle vacanze, e sono quindi ripartiti senza accorgersi che la figlia non era risalita in auto ascolta articolo

Sulla strada per le vacanze, si sono fermati all'autogrill di Sala Consilina, nel Salernitano, lungo la A2 del Mediterraneo. E poco dopo sono ripartiti, dimenticandosi però un pezzo importante della famiglia: la figlia di 10 anni. I genitori se ne sono accorti dopo qualche chilometro, ma non potendo invertire la marcia hanno telefonato alla polizia stradale chiedendo aiuto.

La ragazzina dimenticata dopo una sosta La famiglia, diretta in Calabria, nella mattinata di domenica si è fermata all'area di servizio di Sala Consilina per una sosta. E quindi ha ripreso il viaggio senza accorgersi che la figlia di 10 anni non era risalita in auto. Quando i genitori l'hanno scoperto, allarmati, hanno subito telefonato alla polizia chiedendo di intervenire.