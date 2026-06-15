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Ragazzina dimenticata dalla famiglia in un autogrill sulla A2: soccorsa dalla Polstrada

Cronaca

I genitori si sono fermati per una sosta sulla strada delle vacanze, e sono quindi ripartiti senza accorgersi che la figlia non era risalita in auto

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Sulla strada per le vacanze, si sono fermati all'autogrill di Sala Consilina, nel Salernitano, lungo la A2 del Mediterraneo. E poco dopo sono ripartiti, dimenticandosi  però un pezzo importante della famiglia: la figlia di 10 anni. I genitori se ne sono accorti dopo qualche chilometro, ma non potendo invertire la marcia hanno telefonato alla polizia stradale chiedendo aiuto.

La ragazzina dimenticata dopo una sosta

La famiglia, diretta in Calabria, nella mattinata di domenica si è fermata all'area di servizio di Sala Consilina per una sosta. E quindi ha ripreso il viaggio senza accorgersi che la figlia di 10 anni non era risalita in auto. Quando i genitori l'hanno scoperto, allarmati, hanno subito telefonato alla polizia chiedendo di intervenire.

L'intervento della Polstrada

Gli agenti hanno così raggiunto l'area di servizio e rintracciato la bambina, che alcune persone presenti sul posto avevano già tranquillizzato in attesa che qualcuno tornasse a prenderla. Gli agenti hanno quindi preso con sé la ragazzina, riconsegnandola poco dopo ai genitori che, nel frattempo, avevano raggiunto lo svincolo di Padula per tornare indietro.

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