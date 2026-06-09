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Lecce, ragazzino maltratta e ferisce la madre colpendola con una sedia: arrestato

Cronaca

La donna, fuggita in strada con la figlia piccola, ha riportato ecchimosi e denunciato violenze ripetute. Il ragazzo aveva già un procedimento pendente per episodi analoghi

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Un ragazzo non ancora sedicenne è stato arrestato dalla polizia a Lecce con l'accusa di maltrattamenti e lesioni personali. Secondo la ricostruzione, avrebbe aggredito la madre al termine di una lite nata dal divieto di uscire con amici ritenuti "brutte compagnie", colpendola con una sedia e lanciandole contro alcune grucce.

L'intervento della polizia

La segnalazione è arrivata nel pomeriggio di lunedì alla sala operativa della Questura. All'arrivo degli agenti, la donna è stata trovata in strada in stato di forte agitazione insieme alla figlia più piccola. Alla polizia ha raccontato di essere stata aggredita dal figlio, che colpendola con la sedia e con le grucce le aveva provocato ecchimosi a un braccio, e di essere riuscita a fuggire dall'abitazione per chiedere aiuto.

Una storia di violenze

Entrati in casa, i poliziotti hanno trovato il ragazzo ancora all'interno, con l'appartamento a soqquadro: agli agenti ha confermato con calma quanto accaduto. Dalle dichiarazioni della madre è emerso un contesto più ampio di violenze fisiche e psicologiche, che si sarebbero ripetute nel tempo anche davanti alla sorella più piccola. La donna ha raccontato di aver modificato le proprie abitudini per paura del figlio, arrivando a chiudersi a chiave in camera da letto durante la notte. A carico del ragazzo risultava già pendente un procedimento penale per episodi analoghi.

 

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