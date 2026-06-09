La donna, fuggita in strada con la figlia piccola, ha riportato ecchimosi e denunciato violenze ripetute. Il ragazzo aveva già un procedimento pendente per episodi analoghi
Un ragazzo non ancora sedicenne è stato arrestato dalla polizia a Lecce con l'accusa di maltrattamenti e lesioni personali. Secondo la ricostruzione, avrebbe aggredito la madre al termine di una lite nata dal divieto di uscire con amici ritenuti "brutte compagnie", colpendola con una sedia e lanciandole contro alcune grucce.
L'intervento della polizia
La segnalazione è arrivata nel pomeriggio di lunedì alla sala operativa della Questura. All'arrivo degli agenti, la donna è stata trovata in strada in stato di forte agitazione insieme alla figlia più piccola. Alla polizia ha raccontato di essere stata aggredita dal figlio, che colpendola con la sedia e con le grucce le aveva provocato ecchimosi a un braccio, e di essere riuscita a fuggire dall'abitazione per chiedere aiuto.
Una storia di violenze
Entrati in casa, i poliziotti hanno trovato il ragazzo ancora all'interno, con l'appartamento a soqquadro: agli agenti ha confermato con calma quanto accaduto. Dalle dichiarazioni della madre è emerso un contesto più ampio di violenze fisiche e psicologiche, che si sarebbero ripetute nel tempo anche davanti alla sorella più piccola. La donna ha raccontato di aver modificato le proprie abitudini per paura del figlio, arrivando a chiudersi a chiave in camera da letto durante la notte. A carico del ragazzo risultava già pendente un procedimento penale per episodi analoghi.