Ucciso durante una lite per la spazzatura: due fermati nel Napoletano

Vittima è un 46enne: raggiunto da due dei tre colpi di pistola esplosi. Secondo quanto si è appreso, l'omicidio sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per futili motivi: il deposito dei sacchetti dell'immondizia

Sono due le persone sottoposte a un fermo emesso dalla procura di Torre Annunziata (pm Emilio Prisco) stanotte nell'ambito delle indagini dei carabinieri sull'omicidio di Salvatore Solimene, 46 anni, morto dopo essere stato gravemente ferito con due colpi di pistola ieri pomeriggio a Boscotrecase, in provincia di Napoli. Secondo quanto si è appreso l'omicidio sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per futili motivi: il deposito dei sacchetti dell'immondizia.

Chi sono i due fermati

I provvedimenti di fermo per il reato di omicidio sono stati notificati dai militari dell'arma di Trecase a Fulvio Titas, 33 anni, e ad Antonio Guastafierro, 27 anni: sarebbe stato quest'ultimo a sparare, usando una pistola calibro 9 con la matricola cancellata, al culmine della lite, scoppiata in un garage condominiale dove la vittima, raggiunta da due colpi dei tre colpi esplosi, risiedeva. I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno sequestrato l'arma, quattro proiettili inesplosi, tre bossoli, e i degli indagati cellulari. La salma di Solimeno è stata sequestrata mentre i due uomini fermati sono stati trasferiti in carcere a Napoli.