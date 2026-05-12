Piano pandemico 2006, prescrizione e non luogo a procedere per Guerra

Decisione del gup di Roma per l'ex numero due dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), per l'ex direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Giuseppe Ruocco e il dirigente del ministero della Salute, Maria Grazia Pompa, nel procedimento relativo al mancato aggiornamento del piano pandemico del 2006 e alla gestione dell'emergenza Covid. Per i tre indagati l'accusa era di rifiuto di atti d'ufficio

Non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Lo ha deciso il gup di Roma per l'ex numero due dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Ranieri Guerra, per l'ex direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Giuseppe Ruocco e il dirigente del ministero della Salute, Maria Grazia Pompa, nel procedimento relativo al mancato aggiornamento del piano pandemico del 2006 e alla gestione dell'emergenza Covid arrivato nella Capitale da Bergamo per competenza territoriale. Per i tre indagati l'accusa era di rifiuto di atti d'ufficio.

La vicenda processuale

La Procura della Capitale aveva sollecitato l'archiviazione nel 2023 ma il gip aveva disposto per gli indagati l'imputazione coatta. Archiviata, invece, nel 2025 la posizione dell'ex presidente dell'Iss Silvio Brusaferro sia per l'ipotesi di truffa in riferimento a erogazioni pubbliche sia per il rifiuto di atti d'ufficio. Per quest'ultima ipotesi sono state archiviate anche la posizione dell'ex capo della protezione civile Angelo Borrelli e dell'allora dirigente del ministero Claudio D'Amario.