“Fuggire dalla realtà”, cosa succede quando si ha una dipendenza

Le dipendenze non sono legate solo all'uso di sostanze, ma possono essere anche azioni socialmente accettate e portate all'eccesso. Ne sono un esempio il gaming disorder, il disturbo da alimentazione incontrollata, la dipendenza sessuale. Ad approfondire la questione, ripercorrendo le fragilità delle nuove generazioni, sono stati Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice, e Federico Tonioni, psichiatra, psicoterapeuta e responsabile del centro per la psicopatologia web-mediata al Policlinico Gemelli
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