Cosa si prova a vivere il carcere da innocenti?

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità ci aiuta a leggere il mondo che ci circonda. In questa puntata riflette sugli errori giudiziari a partire dal caso Garlasco: l’ingiusta detenzione non finisce con la scarcerazione, ma segna identità e vita. Più del carcere pesa il giudizio collettivo, che imprigiona l’innocente in una colpa difficile da cancellare