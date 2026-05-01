Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Violenza sessuale a atlete, maestro di Taekwondo condannato a 4 anni

Cronaca

Secondo quanto ricostruito nelle indagini, le molestie sarebbero avvenute tra il 2018 e il 2020 durante gli allenamenti in una palestra di Cattolica, nel Riminese

ascolta articolo

Un insegnante di Taekwondo di 42 anni è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione dal Tribunale di Rimini davanti al quale era accusato di violenza sessuale aggravata su quattro allieve minorenni. Il sostituto procuratore investito del caso - riportano l'edizione locale de 'il Resto del Carlino' e il 'Corriere Romagna' -  aveva chiesto 11 anni. Secondo quanto ricostruito nelle indagini, le molestie sarebbero avvenute tra il 2018 e il 2020 durante gli allenamenti in una palestra di Cattolica, nel Riminese. L'uomo, con il pretesto di correggere le posizioni di stretching, avrebbe molestato le ragazzine approfittando delle sessioni in assenza dei genitori.   L'indagine dei Carabinieri, coordinata dal Pubblico Ministero, sarebbe partita dal racconto spontaneo di due delle bambine alla madre e a un'insegnante. L'imputato ha sempre negato gli addebiti, sostenendo che le giovani avessero frainteso i suoi gesti. La difesa del 42enne, riporta la stampa locale, presenterà appello una volta a conoscenza delle motivazioni della sentenza di primo grado.

Cronaca: Ultime notizie

1 Maggio, cortei in tutta Italia per "il lavoro dignitoso". DIRETTA

live Cronaca

A Marghera Cgil, Cisl e Uil di nuovo insieme, dopo gli eventi separati dello scorso anno. Il tema...

Violenza sessuale a atlete, maestro di Taekwondo condannato a 4 anni

Cronaca

Secondo quanto ricostruito nelle indagini, le molestie sarebbero avvenute tra il 2018 e il 2020...

Incidenti lavoro, travolto da ruspa: muore in Alto Adige

Cronaca

Il dramma nella zona produttiva Coste nei pressi della cittadina di Chiusa lungo la Val d'Isarco

Bisceglie, chi era Angelo Pizzi: il cameriere 62enne ucciso per errore

Cronaca

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, dipendente 62enne del locale, sarebbe stata raggiunta...

Segrega e minaccia di morte figlia per costringerla a nozze: arrestato

Cronaca

Un 52enne di nazionalità irachena è stato arrestato in Svezia dalla polizia di Taranto in...

Cronaca: i più letti