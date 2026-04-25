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Cronaca

Per i malati occorrono i sani, e noi ci sgretoliamo dalla paura

Stefania Andreoli

Stefania Andreoli

psicoterapeuta

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità ci aiuta a leggere il mondo che ci circonda. In questa puntata riflette sull’incomunicabilità del disagio mentale: la paura porta a negarlo o banalizzarlo, rendendo inefficace anche la divulgazione. Il caso di Catanzaro diventa simbolo di questa cecità

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