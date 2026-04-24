Cronaca
Delitto di Garlasco, cosa ha in mano la Procura contro Sempio?
A indagini concluse, i magistrati pavesi vanno verso una probabile richiesta di rinvio a giudizio. E la Procura Generale di Milano, con l’Avvocatura Generale, sarà chiamata a valutare - su input degli stessi magistrati pavesi - una possibile richiesta di revisione del processo nei confronti di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni nel 2015 per l’omicidio dell’allora fidanzata
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